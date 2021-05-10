В Тульской области перезахоронили останки летчика ВОВ из Ижевска

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7 мая на братской могиле состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, погибших 7 октября 1941 года при выполнении боевого задания.

Пять лет назад поисковики обнаружили место гибели самолета ДБ-3 в лесном массиве. Позднее по номерам частей двигателя установили имена четверых летчиков. Среди них – сержант Борис Николаевич Костылев (1917) из Ижевска.

Поисковикам отряда «Тульский искатель» удалось найти родственников каждого члена экипажа, пишет «Красное знамя». На перезахоронение приехали внучатая племянница Елена, ее младшая дочь и сестра погибшего Бориса Костылева.

Погибших почтили минутой молчания, под залпы салюта гроб с останками опустили в могилу. А на братской могиле установили памятную табличку с именами бойцов.

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