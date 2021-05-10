50-литровый газовый баллон вынесли во время пожара в Ижевске

Фото: ИГГС/ Айрат Ахкамутдинов
9 мая произошел пожар на 6-м Тракторном переулке в Ижевске. Сообщение о возгорании поступило очевидца в 15 часов 14 минут.
Когда на место через шесть минут приехали пожарные, горели надворные постройки. И огонь мог перекинуться на жилой дом.
- Благодаря грамотным и оперативным действиям бойцов, удалось отстоять жилой дом. Также звено ГДЗС вынесло из огня один 50-литровый баллон, - сообщили в МЧС по Удмуртии.
Пожар потушили в 15 часов 38 минут.
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