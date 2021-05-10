Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах: ТОП горячих фото фигуристки из Удмуртии

Фото: liza_tuktik

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправилась отдыхать к Индийскому океану.

Своими фото и видео уроженка Глазова поделилась в социальных сетях. В ответ подписчики не заставили себя долго ждать и оставили сотни комментариев под снимками: "Какая же все таки Леди. Красотка", "Ждём коммент Губерниева", "Умница, красавица, чемпионка! Гордимся тобой! Успехов Вам Лиза! Отдохните отлично!".

Фото: liza_tuktik

Фото: liza_tuktik

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