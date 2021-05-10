Портрет ветерана труда на стене ижевского дома будут восстанавливать

Граффити существовало с 2019 года Фото: Игорь Бобров
8 мая с фасада дома по ул. Лихвинцева, 56 смыли граффити с изображением оружейника, ветерана труда и почетного гражданина Удмуртии Виктора Ионова.
Портрет нанесли еще в 2019 году. За это время он обветшал и перестал быть эстетически привлекательным.
Восстановить изображение планируют уже этой осенью – к 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Работы проведут после согласования с жителями дома.
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