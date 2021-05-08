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Общество8 мая 2021 11:03

Почему со стены дома по ул. Лихвинцева в Ижевске смыли портрет ветерана труда Виктора Ионова?

Екатерина АРДАШЕВА
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Граффити существовало с 2019 года Фото: Игорь Бобров

Граффити существовало с 2019 года Фото: Игорь Бобров

В Ижевске со стены дома №65 по улице Лихвинцева смыли граффити, изображающее ветерана труда и почетного гражданина Удмуртии Виктора Ионова.

Напомним, портрет появился в рамках фестиваля стрит-арта, который состоялся в 2019 году.

Решение убрать рисунок прокомментировали в пресс-службе администрации Ижевска. Сообщается, что граффити смыли по обращению жителей, так как оно обветшало и потеряло достойный внешний вид.

«Пока решения о возвращении портрета не принято», – отметили в администрации города.

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