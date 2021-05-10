В центре Ижевска установили табличку проекта блогера Ильи Варламова

Фото: Ирина Бурцева

Необычная для Ижевска табличка появилась на столбе по улице М.Горького. На ней указано, что 1 апреля 2021 года на этом переходе в ДТП погибла 37-летняя Татьяна.

- Она могла бы быть жива, но в нашем городе: пешеходные переходы не оборудованы светофорами, а заборы вдоль улиц разгоняют скорость. Чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни. Автомобили могут безнаказанно ездить со скоростью 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей, - указано в табличке.

Табличку в память о погибшей установили в рамках проекта «Ноль смертей» фонда «Городские проекта» блогера.

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