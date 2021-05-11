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Общество11 мая 2021 5:35

Погода в Ижевске 11 мая: солнечно и аномально жарко

Рассказываем о погоде на день
Анна Митрофанова
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Погода в Ижевске 11 мая

Погода в Ижевске 11 мая

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 мая. Позади остались долгие майски выходные, начинается рабочая неделя - это не радует. Зато горожан порадует погода. «Комсомолка» рассказывает прогноз на этот день.

По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» с 11 по 15 мая в Ижевске ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более.

По данным Яндекс.Погоды, весь день будет ярко светить солнце. Температра воздуха поднимется до +28°C. Ветра почти не будет - он будет дуть со скоростью 1 м/с в восточном направлении.

К ночи похолодает и столбик термометра опустится до +11…+15°C.

Всем продуктивной рабочей недели!

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