Прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме престарелых в Ижевске
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Ночью в в филиале Ижевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Машиностроителей загорелся корпус №2. Установлено, что возгорание произошло в тамбуре на третьем этаже. Прокуратура района начала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.
К счастью, на пожаре никто не пострадал.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. А также установить причины и обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что при наличии нарушений, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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