Поисково-спасательная служба Удмуртии обследовала лес около села Октябрьский в поисках пропавшего мужчины

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Поисково-спасательная служба Удмуртии отправилась на обследование леса возле села Октябрьский, Завьяловского района. Там спасатели искали мужчину 1976 года рождения, который пропал 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местного жителя, который ушел из дома в неизвестном направлении, искали сотрудники поисково-спасательного отряда №1 и два экипажа добровольцев поисково-спасательного отряда «Регион 18». Они обследовали почти 7 километров леса: проверили овраги, заброшенные овощные ямы, разрушенные постройки.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

К сожалению, выезд не дал результатов и мужчину найти не удалось.

Сотрудники следственных органов будут продолжать вести поиски.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

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