Средняя зарплата в Удмуртии за февраль 2021 года выросла до 37 тысяч рублей Фото: Ульяна Колмогорова

Средняя номинальная зарплата Удмуртии в феврале 2021 года выросла на 2,8% по сравнению с прошлым годом и составила 37 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Удмуртстата.

В организациях Ижевска, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя зарплата составляет 43,6 тысячи рублей. Это самый высокий показатель среди городов и районов Удмуртии. Меньше всего платят в организациях Алнашского района — 27,1 тысячи рублей.

Наибольшая зарплата отмечается в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — на 27,5 тысяч рублей и 20,5 тысяч рублей больше, чем по республике.

Зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы недвижимости, гостиниц, торговли и общепита ниже среднерегионального уровня на 11-20 тысяч.

Напомним, 30 апреля, Госсовет Удмуртии опубликовал данные о доходах и имуществе депутатов и их супругов по итогам 2020 года. Общий доход всех 60 народных избранников составил 640 млн 394,9 тыс рублей. Первое место в этом рейтинге занял Андрей Волков с годовым доходом в 160,5 млн рублей. А еще «Комсомолка» узнала, сколько заработали их жены за 2020 год, и составила рейтинг самых состоятельных супруг депутатов.

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