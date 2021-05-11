Две пенсионерки скончались от коронавируса в Удмуртии 11 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 11 мая в Удмуртии от коронавируса скончались две пенсионерки: женщинам было 73 года и 88 лет.

Еще 41 человек в Удмуртии заразился COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 5 детей и 13 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 262 случая заболевания среди жителей. Из них 30 093 человека уже выздоровели, а 425 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 092 862 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 762.

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