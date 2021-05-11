Спортсмен из Ижевске выиграл путевку на чемпионат мира по кикбоксингу

Фото: пресс-служба Федерации УШУ Удмуртии

Ижевчанин Линар Багаутдинов выиграл путевку на Чемпионат мира по кикбоксингу. Он стал девятикратным чемпионом России в 9-й раз в своей спортивной карьере. Об этом сообщает пресс-служба Федерации УШУ Удмуртии.

В соревнованиях, которые прошли в Челябинске со 2 по 8 мая, приняли участие около 2000 спортсменов из 34 регионов страны. Среди всех них на национальном чемпионате ижевчанин стал лучшим и будет защищать честь страны на мировом уровне.

Кстати, первоначально такие важные и масштабные соревнования планировались в России с 5 по 14 ноября 2021 года. Однако, всемирная ассоциация организаций кикбоксинга отказалась от проведения чемпионата мира в Москве из-за решения Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

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