На восстановление лесов в Удмуртии потратят 40,9 миллионов рублей в 2021 году Фото: pixabay.com

В Удмуртии стартовали лесовосстановительные работы. Они пройдут на площади в 9,2 тысяч га. На эти цели из бюджета выделили 40,9 млн рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

Объем выполненных на данный момент работ составляет 32%. Лидируют по посадке леса территории Вавожского, Игринского, Кизнерского, Селтинского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов.

Деревья для восстановления выкопали из лесных питомников, где в 2020 году было выращено 20,4 млн посадок, и расформировали по другим участкам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Поисково-спасательная служба Удмуртии обследовала лес около села Октябрьский в поисках пропавшего мужчины

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме престарелых в Ижевске

Подарки за рисунки: дети Удмуртии могут принять участие в конкурсе «Экомен за чистый город!»