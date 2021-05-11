Пьяного подростка увезли в больницу с Ижевского пруда 10 мая

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

10 мая в 17:20 спасатели Ижевска отправились на пляж нашего пруда, так как очевидцы сообщили им, что заметили пьяных подростков, которые плавают и валяются на песке. Одного из ребят пришлось на носилках уносить с пляжа, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Позже его передали врачам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска.

Другого подростка в этот момент опрашивала, прибывшая на место полиция.

Отмечается, что очевидец, который наблюдал за опасными развлечениями подростков, несколько раз вытаскивал их из воды и после вызвал спасателей.

«Погода конечно благоприятствует, отдыху на природе но вода ошибок не прощает, особенно пьяным», - предупреждают в пресс-службе поисково-спасательной службы Ижевска.

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