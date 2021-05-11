Фотофакт: желающие сдать клещей жители Ижевска выстроились в очередь у Центра гигиены и эпидемиологии

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня утром, 11 мая, жители Ижевска выстроились в длинную очередь около Центра гигиены и эпидемиологии (ул. Ленина, 106), где принимают на исследование клещей. Причиной такой массовости могут стать майские праздники, которые люди из-за хорошей погоды наверняка провели за городом.

Фото: Анастасия Михайлова

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в Удмуртии в 2021 году укусам клещей подверглись уже более 1100 человек. В лабораториях после анализа опасных насекомых было выявлено 16 особей-переносчиков энцефалита.

Фото: Анастасия Михайлова

Сейчас журналисты «Комсомолки» готовят большой материал с рекомендациями населения по профилактике укусов клещей и местам, куда обращаться после присасывания. Следите за нашими новостями.

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