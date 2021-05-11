Фотофакт: третий ежегодный слет любителей ретро автомобилей прошел на набережной Ижевского пруда 10 мая

Фото: Александр Ушаков

10 мая на набережной Ижевского пруда горожане заметили десяток ретро автомобилей различных цветов и марок. Они начали делится фотографиями в социальных сетях. Один из участников слета старинных машин поделился с «Комсомолкой» кадрами раритетного транспорта и рассказал в чем задумка организаторов встречи.

«Ежегодное открытие сезона ,проводим уже 3 год подряд. Собираемся чаще всего на набережной, чтобы показать людям старые автомобили, посмотреть, кто что за зиму сделал», - рассказывает Дмитрий Жданов.

После этого колонна ретро автомобилей проехала по центральным улицам города.

Фото: Дима Жданов

Фото: Дима Жданов

Фото: Дима Жданов

Фото: Дима Жданов

Фото: Дима Жданов

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