36 ДТП с пострадавшими на дорогах Удмуртии произошли за майские праздники Фото: Диля Ахмадишина

С 1 по 10 мая 2021 года на дорогах Удмуртии произошло 36 ДТП с пострадавшими. Один из участников аварий, к сожалению, скончался. Еще 40 человек получили травмы, среди них четверо детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Всего сотрудники Госавтоинспекции за майские праздники выявили 7 624 нарушения правил дорожного движения. 261 водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а 235 человек не имели прав на управление транспортным средством.

Кроме того, к административной ответственности с начала мая было привлечено 525 пешехода также за нарушение ПДД.

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