25-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в убийстве своей бывшей учительницы Фото: pixabay.com

Утром 6 мая в доме села Дебесы в Удмуртии обнаружили тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего молодого человека, бывшего ученика убитой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что 4 мая обвиняемый отдыхал на природе с друзьями. Они выпивали алкоголь. Ночью, молодой человек возвращался домой и, проходя мимо дома своей бывшей учительницы, решил обокрасть ее.

Он проник в дом через подполье. Женщина уже спала и обвиняемый решил убить ее. Он взял на кухне нож и несколько раз вонзил его в голову и тело потерпевшей. Позже женщина скончалась от полученных травм.

25-летний задержанный отправился на поиски денег, которые не нашел.

После этого он решил скрыть следы преступления: облил диван, на котором лежала погибшая, бензином и поджег. А после этого сбежал через подполье.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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