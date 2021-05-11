Движение по улице Горького в Ижевске ограничат до 11 июня Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Движение транспорта временно ограничено в Ижевске по улице М. Горького на участке от Бородина до Стыценко по направлении к центру с 11 мая по 11 июня. Там будет проходить ремонт теплосетей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время работ будет закрыта первая полоса дороги, а по второй полосе сможет ездить транспорт, в том числе и общественный. Кроме того, временно перенесли контактную сеть для троллейбусов 6 и 9 маршрутов.

«Остановочный пункт троллейбусов ДК «Аксион» в направлении Центра перенесён на 250 метров вперёд, за пешеходный переход, у входа в сад им. Горького»,— говорится в сообщении.

Водителей, при возможности, просят выбирать пути объезда, чтобы не препятствовать движению троллейбусов.

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