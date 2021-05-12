17-летня девушка и 37-летний мужчина пропали в Удмуртии 8 мая

Несовершеннолетняя девушка и взрослый мужчина покинули Камбарку 8 мая, Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Двух молодых людей ищут в Удмуртии: несовершеннолетнюю Екатерину Шашкову 2004 года рождения и Александра Чистякова 1984 года рождения. Как сообщает Поисково-спасательный отряд Удмуртии, оба они вышли около 12:00 8 мая и ушли в неизвестном направлении из г. Камбарки.

Екатерина была одета в темно-бордовое платье из велюра с блестками и красные туфли на высоком каблуке. Особые приметы - рост 170 см, худощавое телосложение, смуглое лицо, карие глаза, длинные черные волосы до пояса. Девушка при разговоре картавит.

Александр Чистяков был одет в светлую футболку без рукавов и темные спортивные штаны. Рост также около 165-170 см, плотного телосложения, короткие темные волосы, есть лобные залысины, глаза карие.

Несовершеннолетняя девушка и мужчина могут направляться в Сарапул или Ижевск.

Всех, кто располагает информацией о месте их нахождения, просят позвонить по телефонам 89993620291, 89199016008.

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