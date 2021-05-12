Жителя Удмуртии обвиняют в избиении до смерти матери

От травм после избиения жительница Удмуртии скончалась на месте Фото: Архив КП

Мужчина из Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в нанесении тяжкого вреда своей матери, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления по Удмуртии.

По данным следствия, 60-летний обвиняемый нигде не работал и осуществлял уход за своей 86-летней матерью. В ночь с 17 на 18 февраля в поселке Ува мужчина выпил, вспылил и начал избивать кулаками свою мать. Женщина скончалась из-за полученных травм на месте происшествия.

Сын скончавшейся признал вину. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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