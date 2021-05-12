Ремонт 8 дворов начался в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевска началось благоустройство придомовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчики вышли на работы в 8 дворах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Первомайском районе установили бордюры и положили новый асфальт во дворе на ул. Красноармейская, 67. Такие же работы провели в в Ленинском районе на придомовых территориях по адресам Джамбула, 65, ул. Клубная, 67, ул. Клубная, 36, ул. Селтинская, 9.

Завершить благоустройство придомовых территорий должны до 30 сентября Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Подготовка к укладке бетона идет в трех дворах Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов.

Кстати, ремонтные работы проходят под контролем жильцов.

Всего в Ижевске до 30 сентября должны благоустроить 18 придомовых территорий. Для этих целей выделили 105,8 млн рублей.

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