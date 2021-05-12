Мужчина 39 лет и пожилая женщина скончались от коронавируса в Удмуртии 12 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 12 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине было 80 лет, мужчине - 39 лет.

Еще 40 человек в Удмуртии заразиись COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 6 детей и 4 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 100 338 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 302 случая заболевания среди жителей. Из них 30 143 человека уже выздоровели, а 427 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 094 566 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 704.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

17-летня девушка и 37-летний мужчина пропали в Удмуртии 8 мая

Жителя Удмуртии обвиняют в избиении до смерти матери