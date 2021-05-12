Пьяный водитель «ВАЗ 2115» без прав сбил велосипедиста на 10 лет Октября в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 11 мая, ДТП произошло напротив дома № 80 по улице 10 лет Октября в Ижевске. Нетрезвый 25-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по велопешеходной дорожке. В этот момент он сбил 40-летнего велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что, находившийся за рулем молодой человек, не имел прав на управление транспортным средством.

В итоге, пострадавшего пришлось доставить в больницу. Нетрезвый водитель был задержан сотрудниками ДПС.

У машины поврежден передний бампер и разбито лобовое стекло Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

А по факту аварии начали расследования, для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

На фото с места ДТП видно, что автомобиль в последствии также врезался в столб. У него поврежден передний бампер и разбито лобовое стекло.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии обвиняют в избиении до смерти матери

Ремонт 8 дворов начался в Ижевске