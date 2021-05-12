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Происшествия12 мая 2021 9:20

Пьяный водитель «ВАЗ 2115» без прав сбил велосипедиста на 10 лет Октября в Ижевске

Пострадавшего доставили в больницу
Анна Митрофанова
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Пьяный водитель «ВАЗ 2115» без прав сбил велосипедиста на 10 лет Октября в Ижевске

Пьяный водитель «ВАЗ 2115» без прав сбил велосипедиста на 10 лет Октября в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 11 мая, ДТП произошло напротив дома № 80 по улице 10 лет Октября в Ижевске. Нетрезвый 25-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по велопешеходной дорожке. В этот момент он сбил 40-летнего велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что, находившийся за рулем молодой человек, не имел прав на управление транспортным средством.

В итоге, пострадавшего пришлось доставить в больницу. Нетрезвый водитель был задержан сотрудниками ДПС.

У машины поврежден передний бампер и разбито лобовое стекло

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

А по факту аварии начали расследования, для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

На фото с места ДТП видно, что автомобиль в последствии также врезался в столб. У него поврежден передний бампер и разбито лобовое стекло.

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