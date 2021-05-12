Ижевский радиозавод создал устройство для распознавания объектов на железной дороге Фото: Архив «КП» в Ижевске

На ижевском радиозаводе создали устройство для распознавания объектов на железной дороге. Оно должно повысить безопасность движения на транспорте с затрудненным обзором. Об этом говорится на сайте мультиязычного каталога российских брендов, компаний, экспортеров и экспертов «Сделано в России».

На ИРЗ не только разработали новую технологию, но и наладили выпуск устройств автоматического распознавания объектов. Эту технологию уже интегрировали в действующую систему контроля и регистрации параметров движения.

Система работает за счет двух камер, которые охватывают слепую зону машиниста. Видеокамеры распознают объекты в пределах 100 метров. Машинистов о возможной опасности будет предупреждать звуковой сигнал.

Устройство поможет уменьшить травматизм во время движения транспорта задним ходом или в ночное время.

«Разработчики дополнительно «обучили» систему распознавать людей и автомобили, увеличив тем самым точность распознавания до 98%», - говорится в сообщении.

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