Высокая пожароопасность лесов ожидается в Удмуртии с 11 по 16 мая

Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

Администрация Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр предупреждает жителей, что в Удмуртии местами с 11 по 16 мая ожидается пожароопасность лесов 4 класса. Это связано с аномально жаркой погодой, которая накануне пришла в регион.

О повышении среднесуточной температуры более чем на 12 C предупреждали МЧС по Удмуртии.

«Прошу соблюдать осторожность! Берегите свое здоровье — носите головные уборы, а также не разводите костры на своих придомовых, дачных участках и в лесах. Напоминаю, что в Удмуртии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение костров на территории республики запрещено», - пишет глава региона Александр Бречалов в своих социальных сетях.

Действительно, с 19 апреля в Удмуртии действует особый противопожарный режим, который продлится до 31 мая. Жителям запрещено разводить костры и сжигать мусор.

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