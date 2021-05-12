Почти 190 жителей Удмуртии оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Фото: со страницы председатель правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

В 2021 году в Удмуртии уже произошло более 220 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади почти в 900 га. Об этом в своих социальных сетях рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

«Это очень много! В большинстве случаев причина – неосторожное обращение с огнем. Отмечу также, что за последние три недели на территориях СНТ произошло около 26 пожаров», - пишет Ярослав Семенов.

Кстати, уже почти 190 человек в республике оштрафовали за нарушения противопожарного режима, который ввели до 31 мая.

«Жара - это не только пожары, но и происшествия на воде. С тех пор как сошел лед с водоемов Удмуртии, у нас уже утонул один человек. Будьте предельно внимательны и осторожны, вода не прогрелась должным образом», - дополняет председатель правительства.

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