Карта распространения коронавируса на 12 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 12 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине было 80 лет, мужчине - 39 лет.

Еще 40 человек в Удмуртии заразились COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 6 детей и 4 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 15 930

Глазов — 1 481

Воткинск — 1 396

Можга — 1 770

Сарапул — 1 258

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 647

Балезинский район — 519

Вавожский район — 292

Воткинский район — 365

Глазовский район — 362

Граховский район — 197

Дебесский район — 302

Игринский район — 774

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 344

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 330

Малопургинский район — 497

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 278

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 925

Шарканский район — 579

Юкаменский район — 300

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 100 338 человек.

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