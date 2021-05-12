Карта распространения коронавируса на 12 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 12 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине было 80 лет, мужчине - 39 лет.
Еще 40 человек в Удмуртии заразились COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 6 детей и 4 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 15 930
Глазов — 1 481
Воткинск — 1 396
Можга — 1 770
Сарапул — 1 258
Завьяловский район — 1 821
Алнашский район — 647
Балезинский район — 519
Вавожский район — 292
Воткинский район — 365
Глазовский район — 362
Граховский район — 197
Дебесский район — 302
Игринский район — 774
Камбарский район — 296
Каракулинский район — 213
Кезский район — 344
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 330
Малопургинский район — 497
Можгинский район — 301
Сарапульский район — 398
Селтинский район — 278
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 925
Шарканский район — 579
Юкаменский район — 300
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 283
Вакцину от COVID-19 уже поставили 100 338 человек.
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