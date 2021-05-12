Дачные маршруты в Ижевске 2021: расписание автобусов в этом летнем сезоне

Расписание дачных маршруты в Ижевске 2021 Фото: Диля Ахмадишина

С 1 мая по 1 октября 2021 года в Ижевске будут курировать дачные маршруты. Сезонные маршруты автобусов доставят дачников из города к их садовым участкам. «Комсомолка» расскажет расписание сезонных автобусов в 2021 году, опубликованные АО ИПОПАТ:

№ 317 Южная АС – Кен.лес

Ходит ежедневно. Отправляется в 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 17:00 и 19-00. Стоимость проезда 43 рубля.

№ 322 Главпочтамп-Н.Чернушка (Заезд «Лесная Даль»)

Ходит ежедневно. Отправляется в 07:10, 09:10 (заезд «Лесная даль»), 13:10, 15:10, 17:10 (заезд «Лесная даль»). Стоимость проезда 100 рублей.

№ 373 Сев.мкрн.-Ст.Михайловское

По будням

Отправляется в 06:10, 07:40, 09:10, 13:10, 14:40, 16:10, 18:00 (прямое направление), 06:50, 08:20, 09:50, 13:50, 15:20, 16:50, 18:40 (обратное направление).

В выходные

Отправляется в 06:10, 07:40, 09:10, 10:40, 15:10, 16:40, 18:10 (прямое направление), 06:50, 08:20, 09:50, 11:20, 15:50, 17:20, 18:50 (обратное направление).

Стоимость проезда 45 рублей.

№ 433 Южная АС – СНТ «Ружейник»

Ходит по выходным. Отправляется в 07:20, 09:00, 17:00 (по субботам), 07:20, 15:20, 17:00 (по воскресеньям). Стоимость проезда 75 рублей. № 439 к/т «Октябрь» - с/о «Пламя» По будням Отправляется в 06:30, 07:30, 17:00, 18:00. В субботу Отправляется в 07:00, 08:00, 09:00, 17:30, 18:30. В воскресенье Отправляется в 09:00, 10:00, 16:30, 17:30, 18:30. Стоимость проезда 35 рублей.

№ 440 к/т«Октябрь» - с/о «нефтяник»

По будням Отправляется в 07:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:10, 18:00. По выходным

Отправляется в 07:30, 08:30, 09:30, 10630, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Стоимость проезда 75 рублей.

№ 443 Южная АС - Садовая (С заездом на с/о «Ружейник»)

По будням Отправляется в 08:00, 09:50, 16:00, 17:50. В субботу

Отправляется в 07:40, 09:30, 16:00, 17:40.

В воскресенье

Отправляется в 08:00, 09:40, 16:00, 17:40.

Стоимость проезда 75 рублей.

№446 9 Января – с/о «Гольянское»

Ходит со вторника по четверг. Отправляется в 08:30 и 16:30. В пятницу

Отправляется в 08:30, 16:30, 18:00.

В субботу

Отправляется в 07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00.

В воскресенье

Отправляется в 08:30, 10:00, 15:00, 16:30, 18:00.

Стоимость проезда 70 рублей.

№ 450 9 Января – с/о «Октябрь»

По будням Отправляется в 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:35. В субботу

Отправляется в 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.

В воскресенье

Отправляется в 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30. Стоимость проезда 35 рублей.

№ 463 Ул.Гагарина – с/о «Полянка»

По будням Отправляется в 09:00 и 18:00. В выходные Отправляется в 08:15, 10:05, 15:50, 17:40. Стоимость проезда 75 рублей.

№ 470 СХА – с/о «Радуга»

По будням

Отправляется в 08:00 и 18:30. Стоимость проезда 45 рублей.

В субботу

Отправляется в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00.

В воскресенье

Отправляется в 08:30, 09:30, 16:00, 17:00, 18:00.

№ 478 Ижсталь – с/о «Успех»

В субботу

Отправляется в 09:00 и 18:50.

В воскресенье

Отправляется в 10:20 и 17:30.

Стоимость проезда 40 рублей.

№ 479 Ижсталь – «с/о «вишневый»

Ходит по будням. Отправляется в 08:25, 09:55, 17:40. Стоимость проезда 45 рублей. В субботу Отправляется в 07:30 и 17:20. В воскресенье Отправляется в 08:50 и 18:50.

№ 480 Районная – с/о«Сосновый» Ходит по будням. Отправляется в 08:00, 10:00, 15:30, 17:30. Стоимость проезда 100 рублей. В субботу Отправляется в 08:00, 10:00, 17:00. В воскресенье Отправляется в 10:00, 15:00, 17:00. Не забывайте, что при оплате наличными для пенсионеров действует скидка 50% (при предъявлении пенсионного удостоверения).

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