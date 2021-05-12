Три проекта по программе «Чистая вода» будут реализованы в Удмуртии в 2021 году Фото: pixabay.com

В 2021 году в рамках программы «Чистая вода» в Удмуртии будут реализованы три проекта в Ижевске, Можге и поселке Новый Воткинского района. Подрядчики уже вышли на объекты. В этом году на эти цели направили порядка 289 млн руб, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Ижевске начнется модернизация сооружений повторного использования промывных вод на станции подготовки воды «Кама-Ижевск». Кроме того, будут построены водопроводные сети и накопительные резервуары для воды. Они обеспечат стабильность подачи воды в часы пиковых нагрузок.

В Можге в 2021 году построят групповой водозабор системы водоснабжения, а в поселке Новый установят водоочистители, чтобы обеспечить жителей источниками питьевого водоснабжения.

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