Население Удмуртии сократилось за первый квартал 2021 года почти на 2 тысячи человек Фото: pixabay.com

Численность населения Удмуртии за первый квартал 2021 года сократилась на 1924 человек. Эта цифра, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 36,5%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Так, в республике за первые три месяца скончалось 5 333, а родилось всего 3 593 человек, это на 156 меньше, чем в 2020 году.

«Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования, третьем – несчастные случаи», - говорится в сообщении.

Естественная убыль населения составила 1 740 человек, а миграционная – 184 жителя.

При этом в регионе наметился рост количества браков.

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