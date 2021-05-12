Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет в Удмуртии Фото: pixabay.com

3 июня в Удмуртии пройдет республиканский этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Мероприятие хотят провести в онлайн-формате, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Участниками станут мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше, которые победили в зональном этапе. А четыре победителя регионального этапа - двое мужчин и двое женщин, войдут в состав сборной Удмуртии, чтобы представлять республику на Всероссийском уровне.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой системе Яндекс. Человек и космос», Задание по информационной безопасности».

Цель соревнований повысить социальную адаптацию пожилых людей и лиц пенсионного возраста в информационной среде.

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