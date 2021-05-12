Кириленко, Загитова, Кулакова: ТОП олимпийских чемпионов и призеров из Удмуртии

Насколько Удмуртия спортивная республика, можно судить по количеству наших спортсменов, которые становились олимпийскими чемпионами Фото: wikimedia.org
О том, насколько Удмуртия спортивная республика, можно судить по количеству наших спортсменов, которые становились олимпийскими чемпионами. Такого высокого титула добились почти два десятка спортсменов, которые родились в нашем регионе.
«Комсомолка» рассказывает о самых известных спортсменах из Удмуртии, которые выигрывали олимпийские медали в разное время.
Галина Кулакова
Галина Кулакова
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи в Удмуртии. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Также у нее есть две серебряные и две бронзовые олимпийские медали. Первый раз прославленная лыжница стала олимпийской чемпионкой в 1968 году во французском Гренобле, а в последний - в 1980 году в городе Лейк-Плэсид. В 2022 году известная спортсменка отметит свой 80-й юбилей.
Валерий Медведцев
Валерий Медведцев Фото: biathlonrus.com
С имени Валерия Медведцева началась эпоха биатлонистов из Удмуртии, которые один за одним приносили олимпийские медали сборной России. Спортсмен родился 5 июля 1964 года в Ижевске. В 1988, на своих первых Олимпийских играх, он сразу взял золото. А затем на этих же соревнованиях заработал две серебряные медали. Второе место он занял и на Олимпиаде в 1992 году в эстафете.
Иван Черезов
Иван Черезов Фото: @cherezov_izhevsk
Еще один прославленные биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр из Ижевска Иван Черезов родился 18 ноября 1980 года. Свои серебряную и бронзовую медали за эстафеты он завоевал в Турине в 2006 году и в Ванкувере спустя четыре года.
Максим Вылегжанин
Максим Вылегжанин Фото: @max_vylegzhanin
Максим Вылегжанин является одним из самых известных лыжников прямо сейчас. Он родился в 1982 году в селе Шаркан в Удмуртии. Все три серебряные олимпийские медали наш спортсмен выиграл в Сочи в 2014 году.
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко Фото: @ak47russ
Баскетболист из Ижевска Андрей Кириленко имеет лишь одну бронзовую олимпийскую медаль которую он привез в 2012 году из Лондона. Однако, при этом он является, пожалуй, самым узнаваемым спортсменом из этого списка. Как минимум потому, что его невозможно не заметить - рост Андрея составляет 2 метра 8 сантиметров. На данный момент спортсмен из Удмуртии занимает пост президента Российской федерации баскетбола. А еще, примечательно, что он носит прозвище - АК-47.
Алина Загитова
Алина Загитова Фото:@azagitova
Юная фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой совсем недавно - в 2018 году в Пхёнчхане. Тамона взяла золото в одиночном катании и серебро в командном турнире. Сейчас девушка на пике своей популярности: она сотрудничает с крупными спортивными брендами, постоянно мелькает в различных передачах на экранах телевизоров, а еще недавно стала прообразом для новой куклы известной фирмы.
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