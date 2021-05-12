Более 13 тысяч жителей сел и деревень Удмуртии получили медпомощь в передвижных медицинских комплексах в 2021 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2021 года 13 342 жителей отдаленных сел и деревень Удмуртии получили медицинскую помощь в передвижных медицинских комплексах, которые выезжали в 581 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди осмотренных 12 187 взрослых и 1 155 детей.

В передвижных пунктах имеется все необходимое диагностическое оборудование, дефибриллятор, флорограф, кардиограф и передвижная лаборатория. Эта аппаратура поможет определить на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.

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