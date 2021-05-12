Следственный комитет Удмуртии проверит информацию о жестоком обращении с ребенком Фото: pixabay.com

В одной из социальных сетей появилась информация о том, что в многоквартирном жилом доме на территории Завьяловского района Удмуртии, жестоко обращаются с несовершеннолетним ребенком. Следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка, сообщают в пресс-службе ведомства.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства произошедшего. Позже будет дана юридическая оценка изложенным в публикации обстоятельствам.

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