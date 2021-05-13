62-летний мотоциклист без прав столкнулся с трактором в Удмуртии

ДТП произошло поздно вечером Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 11 мая, примерно в 20:20, в деревне Озерки Ярского района Удмуртии мотоцикл «ИЖ Юпитер 5» совершил наезд на стоящий трактор «Белорус». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Управлял мотоциклом 62-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами. Мотошлем мужчина также не надел, в результате чего получил при столкновении травмы и попал в больницу.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что для управления мотоциклом необходимо пройти обучения на категорию «А». Управление без водительских прав может привести к трагедии!

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