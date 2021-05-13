Трое детей и одиннадцать пенсионеров заразились коронавирусом в Удмуртии 13 мая

Всего в Удмуртии коронавирусом заболело еще 43 человека Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 13 мая в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 43 человека. Из них трое детей и одиннадцать пенсионеров. А 51 пациент выздоровел и был выписан.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 102 114 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 388 случаев заболевания среди жителей. Из них 30 194 человека уже выздоровели, а 427 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 096 796 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 230.

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