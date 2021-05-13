Фотофакт: труп кабана с подозрением на чуму сожгли в Удмуртии

Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
8 мая около деревни Сундошур обнаружили труп кабана. Ветеринарные специалисты заподозрили, что животное погибло из-за африканской чуму свиней. Специалисты минприроды Удмуртии сожгли тело умершего животного и провели дезинфекцию места, где был обнаружен труп. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
Кстати, на месте сжигания кабана дежурила специализированной техники в целях обеспечения противопожарной безопасности.
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
В это же время были отобраны пробы патматериала, которые исследовали в БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр». Было установлено, что кабан не болел африканской чумой или другими особо опасными заболеваниями.
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
Поэтому специалистам не пришлось вводить карантин на территории.
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