Супермаркет откроется на месте кафе «Терраса» в Ижевске

Кафе проработало в Ижевске 10 лет Фото: Михаил Красильников

В здании на улице Карла Либкнехта, которое в течение 10 лет занимало кафе «Терраса», появится супермаркет известной торговой сети, об этом рассказали жители Ижевска.

Пока неизвестно, когда откроется магазин, сейчас ведутся ремонтные работы. Уже отделан фасад, установлены автоматические двери.

Напомним, кафе «Терраса» закрылось в апреле 2021 года.

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