Поисковики из Удмуртии помогли поднять и перезахоронить останки 130 бойцов Красной Армии в Ленинградской области

Фото: общественная организация «Долг»

В Ленинградской области проходит межрегиональная поисковая экспедиция «Любань»-2021. В ней принимают участие поисковики из Удмуртии. Им уже удалось поднять останки 11 солдат. А также найти ложку с инициалами «С.Б.». Об этом в социальных сетях сообщает общественная организация «Долг».

Фото: общественная организация «Долг»

Всего за период проведения экспедиции были найдены останки 130 бойцов Красной Армии.

Фото: общественная организация «Долг»

10 мая прошел торжественный митинг и церемония перезахоронения наших солдат в деревне Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области.

«В этот день поисковые отряды из разных городов нашей большой страны помогли сделать огромную работу, начиная с разведки и работ с картами военного времени, заканчивая возложением цветов к братской могиле солдат. На захоронении собралось много поисковых отрядов, людей, которые связаны с поисковым делом, и даже родственники, потерявшие своих родных на той войне, что принесла горе почти в каждый дом нашей страны. Я очень надеюсь, что поисковое движение с каждым годом будет набирать всё больше и больше оборотов, что люди начнут понимать масштабы трагедии, сколько ещё солдат лежат в корнях деревьев и ждут своего часа», - говорит участник экспедиции и член отряда «Долг» Ижевского индустриального техникума Шамиль Хузиахметов.

Фото: общественная организация «Долг»

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