77-летнего жителя Удмуртии убила собственная теплица

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

12 мая на территории частного дома в городе Глазове на участке около теплицы был найден труп 77-летнего мужчины - хозяина дома. Тело нашла его дочь. Следственный комитет начал доследственную проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что вечером 11 мая мужчина выполнял хозяйственные работы возле остекленной теплицы на приусадебном участке. Каким-то образом он порезал предплечье о острые грани стекла теплицы. Он пытался самостоятельно оказать себе медпомощь. Но в итоге, по предварительным данным, он скончался от потери крови.

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