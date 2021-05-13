Бывшего начальника государственной противопожарной службы Удмуртии будут судить за злоупотребление полномочиями

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Уголовное дело против бывшего начальника «Государственной противопожарной службы Удмуртии», который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, передано в суд с обвинительным заключением. Расследование занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что с 2010 по 2020 годы подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам отдавать ему часть премий. Кроме того, он похитил командировочные, а также получил средства с двух муниципальных образований Удмуртии ща пожарные ёмкости, которые должны были быть предоставлены им бесплатно.

В итоге общий ущерб от его махинаций составил 4 624 748, 33 рублей.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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