Замена 165 метров трубопровода началась на улице Горького в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске начали плановые работы по замене трубопровода на улице Горького в районе Летнего сада, которые должны закончится до 20 июня. На объекте уложат 165 метров современного трубопровода в пенополиуретановой изоляции. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Отмечается, что новая система теплоснабжения повысит надежность поставки тепла и горячей воды более чем для 50 зданий в центре города. Кстати, ремонтные работы проводятся без отключения ГВС.

«Этот участок попал в программу реконструкции 2021 года не случайно. На протяжении последних нескольких лет статистика повреждений здесь выросла, что свидетельствовало о неудовлетворительном физическом состоянии коммуникаций», - говорится в сообщении.

Напомним, на время работ на участке ограничено движение по Горького в сторону центра на отрезке между улицами Бородина и Стеценко. Проезд транспорта на данном участке дороги осуществляется по второй полосе.

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