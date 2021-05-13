34 книжных памятники оцифруют в Ижевске в 2021 году Фото: pixabay.com

В рамках нацпроекта «Культура» в Удмуртии должны оцифровать и разместить в Национальной электронной библиотеке 205 книжных памятников. Работу на 34 из них начали и должны закончить уже в 2021 году. На данный момент в электронный вид перевели 3 документа, а еще 5 находятся на реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«К книжным памятникам относятся также книги и периодические издания, выпущенные на русском и удмуртском языках на территории, вошедшей в состав Удмуртской Республики, а также центрами национального книгоиздания за пределами данной территории во второй половине XIX – начале XX века, в советский период – 1917–1939 годы, 1941–1945 годы», - говорится в сообщении.

Все книги находятся в ветхом состоянии, поэтому сначала их необходимо реставрировать.

Кстати, уже сейчас в Национальной электронной библиотеке Удмуртии можно увидеть книгу Павла Николаевича Луппова «Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века», которая была издана в Санкт-Петербурге в 1899 году.

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