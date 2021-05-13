Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, как изменится парк «Березовая роща» Фото: Архив КП

12 мая в социальных сетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, как будет благоустроен парк «Березовая роща». Объект включен в перечень объектов, подлежащих благоустройству по национальному проекту «Жилье и городская среда». Там появится несколько функциональных зон. На данный момент уже готова концепция и сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

Всего обновится порядка 92,4 тыс. кв. м. - такова площадь парка.

«Концепция реконструкции парка основана на предложениях архитекторов, дизайнеров, удмуртской общественности, всех заинтересованных жителей. Прежде всего, планируется организовать пешеходно-тропиночную сеть с сохранением уже существующей, освещение, скамейки с навесами, урны, клумбы. Работы по благоустройству будут проходить в несколько этапов, и начнутся они от речки Карлутки - здесь будет проведена реконструкция моста, а также обустроен деревянный настил вдоль берега», - сообщил глава города.

В парке должна появится крытая сцена с амфитеатром, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, воркаут и др.По периметру парка планируется обустроить велодорожку, организовать лыжню в зимнее время и беговой трек для летних тренировок.

В зимнее время можно будет покататься на горке.

Кстати, в восточной части «Березовой рощи» установят скульптуру Шунды Мумы. Там сохранят этнографическую зону с сакральной елью и молельным камнем.

Кроме всего прочего, на территории парка хотят обустроить зону для выгула домашних животных.

Предполагается также обустройство выгула домашних животных.

Кстати, недавно глава города Олег Бекмеметьев стал гостем радио «КП», где ответил на вопросы ижевчан, касаемы благоустройства города.

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