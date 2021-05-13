Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова стала председателем координационного совета общества «Знание»

Фото: с сайта Совета Федерации

12 мая на III съезде общества «Знание» в Москве утвердили новый руководящий состав организации. Там присутствовал 191 участник из 83 регионов России. Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова назначена председателем координационного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Для усиления нашего сообщества на съезде предложили ввести в него представителей профильных министерств и бизнеса. Также были определены три основных направления работы – просвещение в области научных и промышленных достижений, истории. Основной упор работы - на молодёжь, поэтому мы будем активно работать в Интернете», - рассказывает директор филиала, председатель совета общества «Знание» в Удмуртии Игорь Гвоздев.

Российское общество «Знание» - это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций.

Стоит отметить, что председателем наблюдательного совета общества выбран первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

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