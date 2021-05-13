Четверых жителей Ивановской области осудят за ограбление банка в Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Дело о краже из банка в Воткинске направили в суд с обвинительным заключением. Четверо обвиняемых жителей Ивановской области могут получить до 10 лет лишения свободы за кражу 7,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью преступники взломали жалюзи и вскрыли створки окна офиса банка. Там они с помощью болгарки взломали сейфы и банкомат откуда похитили более 5,3 миллиона рублей, 18,5 тысяч долларов США и 7,7 тысяч евро.

Обвиняемых задержали на следующий день на территории Ивановской области. У задержанных изъяли большую часть награбленного и специальное оборудование, которое использовалось для обеспечения связи в банке.

Кстати, свою вину жители Ивановской области полностью признали.

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