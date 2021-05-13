Прокуратура Удмуртии:«На 95 объектах образования выявлены нарушения безопасности в 2020 году»

На 95 объектах образования выявлены нарушения безопасности в 2020 году в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевске» (12+) Владимир Старцев, член Общественной палаты, Анна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртии и психолог Ася Абовян рассказали, как изменилась безопасность в школах после стрельбы в Казани.

Также Министерство Образования и Управления образования в Ижевске прокомментировало почему выросло число преступлений несовершеннолетних и что влияет на здоровое развитие ребенка в социуме.

В нашем подкасте вы также узнаете: как должна быть организована охрана в школах? Может ли дистанционная охрана заменить обычного охранника? Как организуются проверки образовательных учреждений и сколько нарушений было выявлено за последние годы?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Меры безопасности усилят в школах Удмуртии из-за стрельбы в учебном заведении соседнего Татарстана

Четверых жителей Ивановской области осудят за ограбление банка в Удмуртии