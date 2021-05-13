Почти 100 килограмм бересты из Удмуртии продали в Данию, Японию, Нидерланды и Великобританию в 2021 году

Фото: пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Удмуртии

За четыре месяца 2021 года зарубеж из Удмуртии было экспортировано 99 килограмм бересты. Верхнюю часть коры березы из нашей республики закупили в Дании, Японии, Нидерландах и Великобритании. Об это сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Удмуртии.

Почти 100 килограмм бересты, предназначенной на экспорт, были проверены в лабораториях.

На карантинный фитосанитарный контроль образцы отправили в Удмуртский филиал ФГБУ «Татарская МВЛ».

На все партии бересты были получены фитосанитарные сертификаты.

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