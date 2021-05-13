37-летний житель Удмуртии отправится на 13,5 лет в колонию за сексуальное насилие над дочками Фото: pixabay.com

31-летний уроженец деревни Пирогово осужден за сексуальное насилие над своими малолетними дочками. Суд назначил ему 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. Кстати, ранее житель Удмуртии никогда не был судим.

Мужчина свою вину не признал. Однако, доказательная база говорит об обратном.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бывшего начальника государственной противопожарной службы Удмуртии будут судить за злоупотребление полномочиями

Четверых жителей Ивановской области осудят за ограбление банка в Удмуртии